Porcicultores: "La subvención era insostenible, nos toca hacer un sacrificio"

Henry Chávez, gerente de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor), consideró que la eliminación de la subvención a los combustibles debió aplicarse de manera gradual; sin embargo, sostuvo que la medida era inevitable debido a que el esquema ya no era sostenible.

“El Gobierno tomó la decisión y ahora queda asumirla de forma responsable. Ningún tipo de subvención es saludable para el país y la pobreza no es negocio para nadie”, afirmó.

Chávez señaló que las medidas adoptadas por el Gobierno de Paz Pereira no se limitaron al levantamiento de la subvención a los hidrocarburos, sino que también incluyeron el incremento del salario mínimo nacional, que ahora asciende a Bs 3.300.

Al respecto, el sector porcicultor reconoció que asumir el aumento salarial será complicado; no obstante, aseguró que cumplirá con la disposición.

“Para el sector empresarial es un poco complicado porque no solo está el tema del combustible, sino también el incremento salarial, pero nos toca hacer un sacrificio”, agregó.

En relación con el diésel, Chávez destacó que la exclusión de este combustible de la lista de sustancias controladas permitirá la participación de nuevos actores en la importación, lo que podría generar precios diferenciados en el mercado interno.

