Agro cruceño se recupera en 2025, pero la producción aún no alcanza niveles de 2023

El sector agropecuario de Santa Cruz mostró en 2025 una recuperación en la superficie cultivada y en los volúmenes de producción, favorecido por condiciones climáticas mayormente positivas. Sin embargo, el desempeño general no logró igualar los niveles de 2023, en un contexto marcado por alta inflación, escasez de dólares, elevados costos de producción y conflictos logísticos.

El sector pecuario mostró un crecimiento del 3% en la producción de carne de res y cerdo, y un 7% en la carne de pollo. No obstante, la producción de leche disminuyó un 13%.

Pese a que la superficie cultivada creció un 13% respecto al año pasado, alcanzando las 3,14 millones de hectáreas, la producción total de 16,32 millones de toneladas no logró igualar la marca de 2023.

De acuerdo con el reporte ‘Evaluación del sector agropecuario en el departamento de Santa Cruz’ gestión 2025 presentado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la falta de dólares e hidrocarburos agravó la crisis económica.

“La falta de divisas encareció los insumos importados, que representan el 95% del total en el sector lechero. En el sector porcícola, los insumos se adquirieron con dólares del mercado paralelo, elevando los costos”, señala el reporte.

En cuanto a la superficie cultivada, la CAO indica que esta alcanzó los 3,14 millones de hectáreas, un incremento del 13,06% respecto a 2024, pero solo un 0,13% más que en 2023.

Reflejando la superficie cultivada con la producción, el reporte da cuenta de que en 2025 se produjeron 16,32 millones de toneladas, un aumento del 20,37% en comparación con 2024, pero una disminución del 1,54% respecto a 2023.

Producción Consolidada Anual (2025)

Maíz

Este año se produjeron 655.609 toneladas, un aumento del 45% respecto a 2024, pero una reducción del 7% respecto a 2023. El precio promedio anual fue de Bs 123 el quintal, un 45% más que en 2024, alcanzando un máximo de Bs 143 en noviembre.

Soya

Según la CAO, se produjeron 3,31 millones de toneladas, un 64,31% más que en 2024 y un 2,89% más que en 2023. El precio promedio anual fue de $us 602 la tonelada, un 32,41% más que en 2024.

Actividad Pecuaria

Ganadería de Leche

La producción disminuyó un 13,21% debido a la subida de los precios de los insumos (maíz a Bs 143 el quintal en noviembre) y el constante incremento de los precios de los insumos importados, lo que llevó al cierre de unidades productivas.

Avicultura

Se registró un crecimiento del 7% en la producción de pollos de engorde. Santa Cruz alojó 186 millones de pollos de engorde, representando el 67,4% de la producción nacional.

La producción de huevos alcanzó aproximadamente 180 millones mensuales.

El sector demanda aproximadamente 2 millones de toneladas de alimento balanceado al año, con un déficit estructural de maíz que ha generado un incremento sostenido en su precio.

Cría de cerdos

La producción de carne de cerdo creció un 3%. Sin embargo, la falta de divisas encareció los insumos importados (adquiridos con dólares del mercado paralelo) y la escasez de carburantes dificultó la provisión de granos, lo que ocasionó el cierre del 30% de las granjas.

Comercio Exterior

Las exportaciones agropecuarias acumuladas a octubre de 2025, sumaron $us 1.698 millones, registrando una disminución del 1,90% respecto al mismo periodo de 2024. Se exportó 2,67 millones de toneladas a octubre de 2025, un 6,13% más que el año pasado.

Perspectivas

Para la campaña de verano 2025/2026, se proyecta un incremento del 4,06% en el área cultivada en los 7 cultivos principales, impulsado por el factor climático favorable de 2025 y posibles políticas de liberación de exportaciones.

