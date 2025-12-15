Misión de Estados Unidos llega a Bolivia para sostener reuniones con empresarios y autoridades económicas 

Una misión económica Gobierno de Estados Unidos visita Bolivia esta semana para desarrollar una agenda de evaluación estratégica orientada a identificar oportunidades de cooperación e inversión. La visita refleja el renovado interés de Washington en fortalecer los vínculos económicos y comerciales con Bolivia, así como en explorar nuevos espacios de colaboración técnica.

La delegación representa a agencias de financiación y desarrollo claves del gobierno de los Estados Unidos, como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM), la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), el Departamento de Comercio, y el Departamento de Estado.

La misión sostendrá reuniones en Santa Cruz con representantes del sector empresarial privado, con el fin de conocer de primera mano las dinámicas del mercado y crear vínculos para impulsar la inversión. En La Paz, la delegación mantendrá encuentros con autoridades del gobierno del área económica y con el sector privado.

“Es un honor representar a EXIM en Bolivia en este momento histórico. El Gobierno del presidente Paz abre una oportunidad única para profundizar los lazos económicos entre Estados Unidos y Bolivia. Estamos preparados para conectar a los exportadores estadounidenses con oportunidades en todos los sectores de la economía boliviana, desde energía e infraestructura hasta agricultura y telecomunicaciones”, declaró Mark Teubl, representante de EXIM en la delegación.

“Tras las productivas reuniones de la semana pasada en Washington entre el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), Ben Black, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, nos complace visitar La Paz y Santa Cruz para establecer relaciones a nivel local y explorar oportunidades de inversión. Al movilizar el capital privado, la DFC puede contribuir al apoyo de proyectos estratégicos que impulsen objetivos compartidos entre Estados Unidos y Bolivia. Estamos deseosos de entablar un diálogo con el Gobierno de Bolivia y con la comunidad empresarial en los próximos días”, señaló Ella DeBlois, directora regional de Inversiones de la DFC.

El propósito central de la misión es realizar un diagnóstico sobre la situación comercial del país e identificar áreas con potencial de inversión, cooperación bilateral e iniciativas conjuntas.

