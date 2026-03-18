Gobierno y panificadores acuerdan devolución mixta y mantienen precio del pan en Bs 0,80

El Gobierno y el sector panificador alcanzaron un acuerdo para la devolución de recursos e insumos pendientes, con el objetivo de mantener el precio del pan de batalla en Bs 0,80.

El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles, explicó que la solución se definió tras mesas de diálogo con las federaciones del sector.

“Hemos podido lograr un consenso (…) una solución 50-50, tanto en harina como en dinero”, señaló.

Devolución en dos modalidades

El acuerdo establece un esquema mixto de 50% en producto y 50% en efectivo.

Se prevé la devolución de aproximadamente 74.000 quintales de harina y cerca de Bs 8 millones en efectivo.

Otros insumos incluidos

El convenio también contempla la restitución de azúcar, manteca y levadura, como parte de la subvención anterior.

Plazo de cumplimiento

Las partes acordaron un plazo máximo de 30 días hábiles para concretar la devolución.

El acuerdo busca dar estabilidad al sector y garantizar el abastecimiento del pan a precio regulado.

Desde el sector, la Confederación Nacional de Panificadores se valoró el entendimiento alcanzado.

“Nos vamos tranquilos (…) hemos aceptado la devolución 50% en insumos y 50% en la forma económica”, señaló Ever Baltazar, representante de los panificadores.

Asimismo, se garantizó que el precio del pan de batalla se mantendrá sin variación.

El acuerdo beneficiará a cerca de 1.884 panificadores de distintos departamentos y busca cerrar un ciclo pendiente de la anterior gestión, además de sentar las bases para un nuevo modelo de apoyo al sector.

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