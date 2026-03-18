YPFB inicia el pago de compensaciones a 2.634 afectados por daños en motorizados

Yussef Akly, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que esta semana inicia el pago de la compensación a 2.634 usuarios que han concluido el reclamo por daños a sus motorizados por la calidad de los combustibles.

El titular de la estatal petrolera explicó que el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), ha recibido 10.874 reclamos de usuarios, de los cuales 2.634 ya han concluir el registro y quedan por presentar respaldos son 2.710.

“Esta semana iniciamos con los pagos, los primeros en recibir la compensación serán los 2.634 que han concluido el reclamo. Existe una clasificación y depende del tipo del automotor, no es lo mismo una moto que un minibús, pero el monto de la compensación se está considerando en base a la condición que pudo haber generado la gasolina, pero será una compensación justa acorde al nivel de afectación”, explicó Akly.

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