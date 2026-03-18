Bono PEPE: ¿Rezagados podrán cobrar cualquier día de abril? Esto dijo la Gestora

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo dio una aclaración fundamental para todos los beneficiarios del Bono PEPE que no pudieron realizar el cobro de sus cuotas durante los meses de enero, febrero y marzo. Ante las dudas surgidas sobre si los rezagados podrían acudir a las entidades financieras cualquier día de abril, la institución informó a través de su call center que el pago se mantendrá estrictamente vinculado a la fecha de nacimiento de cada persona, siendo este el único día en que se habilitará el sistema para el desembolso.

Este beneficio económico, que consiste en un apoyo temporal de 150 bolivianos mensuales, permite a quienes no cobraron anteriormente acumular el total de 450 bolivianos para este mes de abril. Sin embargo, los ciudadanos deben tomar en cuenta que, si su fecha de cumpleaños cae en un fin de semana o feriado, el cobro se trasladará automáticamente al siguiente día hábil. Es importante recalcar que el plazo máximo e improrrogable para retirar este dinero vence el próximo 30 de abril de 2026.

El Bono PEPE está dirigido específicamente a sectores vulnerables que ya perciben beneficios como el Bono Juana Azurduy, el Bono Juancito Pinto, el Bono Anual de Indigencia o Ceguera, el Bono de Discapacidad y la Renta Dignidad en el caso de los no rentistas. Las autoridades recordaron que este pago es un apoyo complementario y no reemplaza ni modifica ninguna de las rentas o bonos vigentes en el país.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales ni actualizaciones de datos. El dinero puede ser retirado en cualquier entidad bancaria del país presentando la cédula de identidad original vigente y una fotocopia de la misma. En el caso de menores de edad, el tutor debidamente acreditado deberá realizar la gestión.

www.gestora.bo Para consultas adicionales, la Gestora tiene habilitada su línea gratuita 800 10 10 70, el número de WhatsApp 77199342 y su portal web oficial

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