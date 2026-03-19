Usuarios denuncian venta de puestos y largas filas en el Sereci

Varios usuarios del Servicio de Registro Cívico (Sereci) denunciaron que continúan las largas filas, demoras en la atención y la presunta venta de espacios en las oficinas ubicadas en la avenida Simón López, en Cochabamba.

De acuerdo con los testimonios, decenas de personas acuden desde tempranas horas, incluso bajo la lluvia, sin recibir atención oportuna. “Vine ayer a las 7:30 de la mañana, había mucha fila y recién a las 9:30 empezaron a hacer pasar”, relató una usuaria.

Otra persona señaló que requiere con urgencia tramitar un permiso de viaje al exterior para su hijo, pero no pudo avanzar debido a fallas en el sistema.

Asimismo, denunciaron desorden en el ingreso, asegurando que algunos funcionarios permiten el acceso de personas de manera discrecional.

Varios usuarios también alertaron sobre la presunta venta de puestos en la fila en hasta 50 bolivianos, pese a que los trámites son personales, lo que generó molestia entre quienes esperan por varias horas.

En estas oficinas se registra una alta afluencia de personas que buscan realizar trámites como saneamiento de certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y apostillado de documentos.

Ampliación de horarios de atención

La pasada semana, el director del Sereci en Cochabamba, Jesús Soria, informó que el horario regular de atención es de 08:30 a 16:30. No obstante, debido a la alta demanda, el personal comienza a atender desde las 08:00 y permanece hasta recibir al último usuario en fila.

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