Un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la Policía y la Aduana Nacional permitió el secuestro de más de 50 toneladas de sustancias químicas presuntamente destinadas a la elaboración de droga en el departamento de Oruro.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, calificó el hallazgo como un “importante golpe al narcotráfico”, destacando que se trata de un trabajo investigativo que se desarrolló de manera reservada.

“Se ha podido conocer de una cantidad enorme de sustancias controladas. Estamos hablando de más de 50 toneladas que se encuentran en poder de la Policía y del Ministerio Público”, afirmó.

Según el informe, se encontraron aproximadamente 43.750 kilogramos de carbonato de sodio y 10.450 kilogramos de sulfato de sodio en galpones dependientes de la Aduana. Estas sustancias, aunque no todas son controladas, son utilizadas en la producción de cocaína.

La investigación se desarrolla junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que busca identificar a los responsables de la importación de estos químicos, ya que aún no existe ningún aprehendido.

Por su parte, el fiscal de materia, Alexander Casanova, detalló que el cargamento llegó en dos contenedores desde China con destino final a Oruro.

“Según el manifiesto internacional de carga, contenían detergente en polvo, pero tras la verificación se evidenció una diferencia de peso”, explicó.

Tras las pruebas de campo, se confirmó la presencia de carbonato de sodio, sustancia prohibida según la normativa vigente.

“Este químico es utilizado en la fabricación de cocaína”, precisó.

Casanova indicó que se trata del decomiso más grande de este tipo en la región.

Las autoridades anunciaron que las sustancias serán sometidas a pericias y que continuarán las investigaciones para identificar a las personas, empresas o instituciones involucradas en este caso de tráfico de insumos químicos, que tendría alcance internacional.

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