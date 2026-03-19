TEMAS DE HOY:
Luis Marcelo Arce Mosqueira mujer baleada Tatiana Marset Alba

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Investigan la muerte de una mujer baleada en la zona Primero de Mayo de El Alto

La víctima fue encontrada en la vía pública y el caso es investigado por la Felcc; pericias buscan esclarecer el móvil.

Red Uno de Bolivia

19/03/2026 12:56

Foto: La mujer yace en plena vía pública luego de recibir disparos.
El Alto

Escuchar esta nota

Una mujer de aproximadamente 35 años fue hallada sin vida tras recibir varios disparos en la zona Primero de Mayo de la ciudad de El Alto, en un hecho que es investigado por la Policía.

Según el comandante de la EPI Chijini, Wilson Méndez, la víctima recibió al menos tres impactos de bala en plena vía pública, aunque posteriormente confirmaron que fueron seis los disparos.

El caso movilizó a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y al Ministerio Público, que ya iniciaron las pericias para esclarecer el hecho.

“Es un caso de violencia en proceso de investigación por parte de las autoridades”, señaló Méndez.

Uno de los aspectos que llama la atención es que la mujer mantenía sus pertenencias al momento del crimen, elemento que será analizado dentro de las indagaciones para determinar el móvil.

 

Por su parte, el subcomandante departamental de la Policía, Javier Salgueiro, calificó el hecho como “atroz” y confirmó que se realizó el levantamiento legal del cuerpo en el lugar. 

Las investigaciones están a cargo de la división Homicidios de la Felcc, que busca establecer la identidad de la víctima, el calibre del arma utilizada y las circunstancias del crimen, además de la identidad de la mujer que aún no fue identificada.

“Se ha iniciado la investigación para determinar el por qué le quitaron la vida”, sostuvo Salgueiro.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizará la autopsia que permitirá definir con precisión la causa de muerte y tipificar el caso.

“El informe médico forense establecerá si se trata de homicidio, asesinato o feminicidio”, explicó el comandante.

El caso continúa en proceso de investigación mientras la Policía busca dar con el o los responsables de este hecho violento que ha generado conmoción en la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD