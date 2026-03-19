Una mujer de aproximadamente 35 años fue hallada sin vida tras recibir varios disparos en la zona Primero de Mayo de la ciudad de El Alto, en un hecho que es investigado por la Policía.

Según el comandante de la EPI Chijini, Wilson Méndez, la víctima recibió al menos tres impactos de bala en plena vía pública, aunque posteriormente confirmaron que fueron seis los disparos.

El caso movilizó a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y al Ministerio Público, que ya iniciaron las pericias para esclarecer el hecho.

“Es un caso de violencia en proceso de investigación por parte de las autoridades”, señaló Méndez.

Uno de los aspectos que llama la atención es que la mujer mantenía sus pertenencias al momento del crimen, elemento que será analizado dentro de las indagaciones para determinar el móvil.

Por su parte, el subcomandante departamental de la Policía, Javier Salgueiro, calificó el hecho como “atroz” y confirmó que se realizó el levantamiento legal del cuerpo en el lugar.

Las investigaciones están a cargo de la división Homicidios de la Felcc, que busca establecer la identidad de la víctima, el calibre del arma utilizada y las circunstancias del crimen, además de la identidad de la mujer que aún no fue identificada.

“Se ha iniciado la investigación para determinar el por qué le quitaron la vida”, sostuvo Salgueiro.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizará la autopsia que permitirá definir con precisión la causa de muerte y tipificar el caso.

“El informe médico forense establecerá si se trata de homicidio, asesinato o feminicidio”, explicó el comandante.

El caso continúa en proceso de investigación mientras la Policía busca dar con el o los responsables de este hecho violento que ha generado conmoción en la ciudad.

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