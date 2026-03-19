Investigan la muerte de una mujer tras ser perseguida por un sujeto en El Alto

Una mujer de aproximadamente 35 años fue asesinada a tiros en la zona Primero de Mayo, en la ciudad de El Alto, en un hecho que generó conmoción entre vecinos.

Según testimonios, la víctima fue perseguida por varias cuadras por un sujeto encapuchado.

El agresor le disparó al menos cuatro veces, provocando su muerte en plena vía pública.

El ataque ocurrió poco después de que la mujer dejara a su hijo en la escuela, lo que incrementó el impacto en la comunidad.

Tras el crimen, el autor se dio a la fuga, mientras la Policía activó operativos para dar con su paradero.

Las autoridades iniciaron una investigación para identificar al responsable y establecer el móvil del hecho.

El caso se encuentra en etapa inicial y no se descartan hipótesis sobre las circunstancias del ataque.

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