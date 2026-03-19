“Investigación abarca a sus hermanos y a su padre”: Fiscalía pedirá cárcel para el hijo de Arce

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora, en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados a corrupción.

Durante una conferencia de prensa, Mariaca explicó que el aprehendido prestará su declaración informativa ante el fiscal asignado al caso y posteriormente será imputado formalmente. La situación jurídica del acusado será definida por un juez cautelar.

“El Ministerio Público va a emitir una imputación formal en la cual vamos a solicitar la medida excepcional de detención preventiva en una cárcel pública”, señaló la autoridad, argumentando la existencia de indicios, riesgo de fuga y posible obstaculización del proceso.

La investigación fue iniciada por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en coordinación con unidades especializadas de la Policía Boliviana en delitos de corrupción, tras la recepción de informes que alertaban sobre movimientos financieros considerados relevantes.

Según detalló Mariaca, una vez admitida la denuncia y bajo control jurisdiccional, se emitió una orden de aprehensión conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. La captura se ejecutó durante la jornada y el investigado fue trasladado a celdas policiales de la fuerza anticorrupción en el Plan 3.000.

El fiscal general también reveló que el proceso no se limita únicamente al hijo del exmandatario.

“La investigación abarca a sus hermanos y a su padre”, afirmó, indicando que el caso se sustenta en reportes financieros y en informes policiales incorporados al cuaderno de investigaciones.

El Ministerio Público sostiene que, tras la audiencia cautelar, el proceso continuará en etapa preparatoria, mientras se profundizan las indagaciones sobre el entorno familiar del exjefe de Estado.

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