Frente al juez: Marcelo Arce Mosqueira comparece por presunta legitimación de ganancias ilícitas

Luis Marcelo Arce Mosqueira comparece este viernes ante un juez cautelar, en una audiencia que definirá su situación jurídica tras ser acusado de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado. La Fiscalía solicitará su detención preventiva por un periodo de 180 días.

El hijo mayor del expresidente fue aprehendido el pasado miércoles luego de un operativo policial en la zona de Equipetrol. Desde entonces, permaneció en celdas policiales mientras avanzan las investigaciones en su contra. Según las autoridades, Arce Mosqueira, de 33 años, habría participado en negociaciones estatales sin ejercer ningún cargo público.

Las investigaciones tomaron mayor relevancia tras un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, que identificó al menos 18 inmuebles y 20 vehículos presuntamente vinculados al acusado. Estas propiedades se encuentran bajo análisis para determinar si fueron adquiridas con recursos de origen ilícito.

El caso también incluye presuntas irregularidades en procesos vinculados a la industrialización del litio, donde Arce Mosqueira habría tenido participación indirecta. Fotografías y audios difundidos en medios y redes sociales sugieren que el investigado habría influido en decisiones estratégicas del Estado sin tener atribuciones oficiales.

Además, enfrenta acusaciones de injerencia en la estatal petrolera, donde, según autoridades de Transparencia, habría operado dentro de instalaciones institucionales y se habría beneficiado de procesos de contratación direccionados.

Durante los allanamientos realizados por la Policía, se incautaron 16.500 dólares, 40.000 bolivianos, una camioneta y un casco con el logotipo de la empresa estatal de hidrocarburos. De acuerdo con el reporte oficial, el acusado incluso se habría hecho pasar por funcionario de la entidad.

El operativo también derivó en la detención de otras cuatro personas vinculadas al caso, entre ellas un exfuncionario del área de comunicación de la empresa estatal.

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