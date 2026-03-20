Condenan en EE.UU. a 25 años de prisión a Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas de Bolivia

Un tribunal de Nueva York, Estados Unidos condenó a 25 años de prisión al exjefe antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila Pérez, de 62 años, tras hallarlo culpable de delitos vinculados al tráfico internacional de cocaína y el uso de armas de fuego en actividades ilícitas.

La sentencia incluye cargos por importación de drogas hacia territorio estadounidense y posesión de armamento con fines relacionados al narcotráfico. Según las investigaciones, Dávila facilitó envíos de cocaína hacia el país norteamericano y participó en redes criminales dedicadas al tráfico internacional.

“Maximiliano Dávila Pérez ejercía un poder extraordinario como principal responsable antidrogas de Bolivia y eligió abusar de ese poder para apoyar a los mismos narcotraficantes que estaba jurado investigar, todo para enviar enormes cantidades de cocaína a Nueva York", dijo el fiscal federal Jay Clayton. "Ahora, debido a la corrupción de Dávila Pérez y su descarado intento de inundar nuestras calles con cocaína, pasará 25 años en prisión federal. Nuestra oficina, junto con nuestros socios de la División de Operaciones Especiales de la DEA, continuará erradicando la narcocorrupción de alto nivel en todo el mundo que amenaza a nuestro país y a los neoyorquinos”, señaló Jay Clayton, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

“La traición a la confianza pública por parte de un agente de la ley es un abandono total del juramento que juraron cumplir”, dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole.

“Maximiliano Dávila Pérez convirtió su oficina en una empresa criminal protegiendo a los traficantes, asegurando el movimiento de cocaína y facilitando directamente el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Sus acciones alimentaron la violencia, la corrupción y la adicción. La sentencia de hoy deja claro que ninguna placa, ningún título ni posición protegerán a quienes eligen el crimen sobre el deber. La DEA identificará, expondrá y llevará ante la justicia a cualquiera que abuse del poder para traficar drogas hacia nuestras comunidades, dondequiera que operen”, agregó.

Dávila fue aprehendido en enero de 2022 en Villazón, Potosí, cuando presuntamente intentaba salir del país con destino a Argentina. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos en 2024, donde enfrentó el proceso judicial que concluyó con su condena.

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