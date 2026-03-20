Hombre hallado sin vida en Beni era buscado en Brasil por un caso judicial

La ejecución de un joven en el departamento del Beni destapó un oscuro antecedente criminal que lo vinculaba con un caso de alto impacto en Brasil. Se trata de Luís Gabriel Vinhorquis de Souza, de 22 años, conocido como “Gabrielzinho”, quien fue acribillado la noche del jueves en la ciudad fronteriza de Guayaramerín.

El hecho ocurrió en un espacio público, específicamente en la plaza Hernán Roca Casanova, donde, según reportes preliminares y registros audiovisuales captados por testigos, sicarios abrieron fuego desde un vehículo en movimiento.

La víctima recibió múltiples disparos, la mayoría dirigidos a la cabeza, en un ataque que evidenció un alto grado de violencia.

Tras perpetrar el crimen, los atacantes huyeron del lugar con rumbo desconocido. Minutos después, la Policía Boliviana reportó el hallazgo de un vehículo completamente calcinado, presuntamente utilizado en el atentado, una práctica común entre organizaciones criminales para eliminar evidencias.

La identidad de la víctima encendió las alertas en Bolivia y Brasil. Vinhorquis de Souza era requerido por la justicia del estado de Rondônia, donde figuraba como principal investigado en el asesinato de Arthur Amora Ribeiro, un adolescente de 13 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza el 4 de agosto de 2022, en la ciudad de Porto Velho.

Arthur Amora Ribeiro murió de un disparo en la cabeza mientras volaba una cometa en el barrio de São Cristovão en Porto Velho. FOTO: jornalrondonia.

Aunque en su momento pesó sobre él una orden de captura, una posterior decisión judicial lo dejó en libertad técnica, pese a que continuaba vinculado a redes delictivas. De acuerdo con informes de la policía brasileña, el joven tenía antecedentes relacionados con la receptación de objetos robados y el robo de vehículos, los cuales presuntamente eran trasladados de forma ilegal hacia territorio boliviano.

Las autoridades continúan investigando el hecho para identificar a los responsables del ataque y determinar si la ejecución está relacionada con ajustes de cuentas dentro del entorno criminal al que presuntamente pertenecía la víctima.

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