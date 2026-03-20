La violencia sacudió a Guayaramerín la noche del jueves, cuando un hombre fue acribillado en inmediaciones de la plaza Hernán Roca Casanova. Sin embargo, horas después del ataque, un nuevo hallazgo elevó aún más la tensión: el vehículo utilizado por los agresores apareció abandonado y quemado.

El rastro que dejó el crimen

De acuerdo con reportes preliminares, el motorizado —un vehículo blanco desde donde se perpetró el ataque— fue encontrado a un costado de la carretera 1º de Mayo, a aproximadamente 40 minutos del área urbana.

El estado en el que fue hallado, completamente calcinado, sugiere un intento claro de eliminar evidencias y dificultar el trabajo de los investigadores, segùn se explicó.

El ataque que conmocionó a la ciudad

El crimen ocurrió pasadas las 20:00, cuando un motociclista fue interceptado en plena vía pública. Testigos relataron que desde el vehículo se efectuaron varios disparos.

La víctima cayó al suelo junto a su motocicleta y, segundos después, uno de los atacantes descendió del motorizado para dispararle nuevamente en repetidas ocasiones.

Todo ocurrió ante la mirada atónita de transeúntes y conductores, muchos de los cuales registraron el hecho en videos que rápidamente circularon en redes sociales.

Caos, impacto y respuesta policial

Tras el ataque, el cuerpo quedó tendido en plena calle, mientras vecinos y curiosos se acercaban a la escena. Efectivos policiales llegaron minutos después para acordonar la zona y resguardar tanto el cadáver como la motocicleta.

Posteriormente, se realizó el levantamiento legal del cuerpo, en medio de una creciente expectativa por conocer más detalles del caso.

Lo que se sabe y lo que falta

La Policía inició un operativo para identificar tanto a la persona fallecida como a los responsables del crimen. El hallazgo del vehículo quemado se perfila como una pieza clave en la investigación.

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