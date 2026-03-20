La noche del jueves se tiñó de violencia en Guayaramerín, en el departamento del Beni. Un hombre fue acribillado a plena vista de transeúntes, en inmediaciones de la plaza principal Hernán Roca Casanova, en un hecho que generó consternación y alarma en la población.

¿Qué pasó? — La cronología del caso

20:00 (aprox.) — El ataque

Según reportes preliminares, el hecho ocurrió pasadas las 20:00. Un motociclista fue interceptado en una calle céntrica cuando desde un vehículo blanco comenzaron a dispararle.

Segundos después — Remate a sangre fría

La víctima cayó al suelo junto a su motocicleta. En ese momento, un sujeto descendió del motorizado y le disparó nuevamente en repetidas ocasiones, asegurando su muerte.

Tras el ataque — Huida de los agresores

El atacante regresó al vehículo blanco, que inmediatamente abandonó el lugar. Todo ocurrió ante la mirada atónita de peatones y conductores que transitaban por la zona.

Minutos después — Impacto y caos en la zona

Personas que presenciaron el hecho se acercaron al cuerpo, que quedó tendido en plena vía pública. Imágenes del crimen comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Intervención policial

Efectivos de la Policía llegaron al lugar para acordonar la zona y resguardar tanto el cuerpo como la motocicleta, mientras se esperaba la intervención de la División Homicidios.

Levantamiento del cuerpo

Horas después, una patrulla realizó el levantamiento legal del cadáver, en medio de un ambiente de tensión y expectativa por conocer la identidad de la víctima.

Primeros datos — ¿Quién era la víctima?

Medios locales informaron que el fallecido sería de nacionalidad brasileña, aunque este dato aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

Horas más tarde — Hallazgo clave

El vehículo presuntamente utilizado en el ataque fue encontrado abandonado a un costado de la carretera 1º de Mayo, a aproximadamente 40 minutos del área urbana de Guayaramerín.

Investigación en curso

La Policía inició operativos para identificar tanto a la víctima como a los responsables del crimen. Hasta el momento, el caso continúa en investigación.

LO QUE AÚN NO SE SABE

El móvil del crimen

La cantidad de atacantes involucrados

El paradero de los responsables

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