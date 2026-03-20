Asesinan con múltiples disparos en la cabeza a un hombre en una plaza de Guayaramerín

Un violento hecho de sangre sacudió la tranquilidad de la plaza Hernán Roca Cazanavas, en Guayaramerín (Beni), donde un hombre fue disparado con múltiples disparos en la cabeza mientras yacía en el suelo junto a su motocicleta. De acuerdo a videos captados en el momento, un hombre bajó de un auto y le disparó múltiples veces, dándose a la fuga inmediatamente después de consumar el ataque.

Extraoficialmente se conoce que la víctima se trataría de un hombre de origen brasilero.

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