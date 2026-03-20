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Policial

Asesinan con múltiples disparos en la cabeza a un hombre en una plaza de Guayaramerín

El atacante descendió de un vehículo para disparar contra la víctima, quien ya se encontraba en el suelo.

Ximena Rodriguez

19/03/2026 22:04

Foto: Red Uno.
Beni

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Un violento hecho de sangre sacudió la tranquilidad de la plaza Hernán Roca Cazanavas, en Guayaramerín (Beni), donde un hombre fue disparado con múltiples disparos en la cabeza mientras yacía en el suelo junto a su motocicleta. De acuerdo a videos captados en el momento, un hombre bajó de un auto y le disparó múltiples veces, dándose a la fuga inmediatamente después de consumar el ataque.

Extraoficialmente se conoce que la víctima se trataría de un hombre de origen brasilero.

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