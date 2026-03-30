Allanan vivienda de Luis Arce y secuestran documentos y dinero

El abogado del expresidente asegura que su defendido no tiene relación con el caso de su hijo Marcelo Arce Mosqueira y cuestiona la investigación por legitimación de ganancias ilícitas.

El Ministerio Público ejecutó un allanamiento en la vivienda del expresidente Luis Arce, ubicada en la zona de Miraflores, donde se procedió al secuestro de documentación y dinero como parte de una investigación en curso.

El operativo se realizó en el marco del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, según informó su abogado, Fernando Rivadeneira.

Secuestro de elementos

El jurista confirmó que durante la intervención se recabaron distintos elementos que ahora serán analizados por la Fiscalía.

“Se ha realizado un allanamiento y posterior secuestro de documentación”, explicó, añadiendo que la defensa evaluará si estos elementos guardan relación con el caso investigado.

Investigación por legitimación de ganancias

El caso estaría vinculado a una investigación por legitimación de ganancias ilícitas, aunque la defensa sostiene que el exmandatario no tiene ningún vínculo con los hechos.

“No tiene ningún nexo con lo que se le quiere endilgar”, afirmó Rivadeneira.

Preocupación del exmandatario

El abogado señaló que el expresidente se encuentra preocupado, especialmente por su entorno familiar.

“Como padre, naturalmente está preocupado por su hijo”, indicó.

Disposición a colaborar

Rivadeneira aseguró que Arce se encuentra dispuesto a presentarse ante cualquier convocatoria de las autoridades.

Asimismo, indicó que se solicitó una revisión médica para el exmandatario, el cual fue rechazado por la instancia judicial, situación que será nuevamente gestionada por la defensa.

Mira la programación en Red Uno Play