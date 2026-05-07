Caso Fondioc: Expresidente Arce presenta pruebas en su defensa

El expresidente Luis Arce Catacora ha presentado hoy documentación ante la fiscalía para defenderse de las denuncias que lo vinculan al caso Fondo Indígena. El fiscal Jorge Muñoz informó que Arce, quien es investigado dentro de la etapa preliminar del proceso, ha presentado pruebas que intentan refutar las acusaciones en su contra.

Investigación en curso

Actualmente, la investigación está dirigida a cuatro personas de las cuales, se espera que más de ellas brinden su declaración informativa en los próximos días. En la lista de investigados también figura la exministra Nemesia Chacollo, sobre quien no se descarta una eventual notificación por edicto si no se presenta a declarar, tal como fue informado por el fiscal. Las notificaciones correspondientes ya han sido enviadas y el caso sigue en desarrollo.

Declaración de la defensa

El abogado de Luis Arce, Fernando Ribadeneira, informó que el expresidente presentó su declaración informativa durante una audiencia, en la que destacó que Arce no tiene participación en los hechos que se investigan en relación con el Fondo Indígena. Ribadeneira insistió en que Luis Arce es inocente y que los elementos presentados como pruebas demuestran su total desvinculación del caso.

"Luis Arce es inocente, y hemos demostrado lo que siempre vamos a venir a demostrar, tanto en el primer, segundo o los casos que le quieran armar al expresidente". Fernando Ribadeneira, abogado de Luis Arce.

Defensa sobre la normativa

Ribadeneira también explicó que, de acuerdo con la normativa vigente, el Ministerio de Economía debe ser el encargado de presentar los informes correspondientes al Fondo Indígena, tal como lo establece un decreto supremo. Sin embargo, criticó que, según su opinión, la denuncia en contra del expresidente se basó en una interpretación incorrecta de la ley y sugirió que quienes presentaron la denuncia deberían haber comprendido mejor la normativa antes de interponerla.

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