“Me dio un golpe seco”: víctima narra cómo enfrentó a un ladrón que intentó robar en una cooperativa

Un intento de robo fue frustrado la madrugada de este miércoles en una cooperativa, luego de que un funcionario sorprendiera a un delincuente que había ingresado tras cortar el suministro eléctrico del inmueble.

Según el testimonio de la víctima, identificada como Julio O., el antisocial logró ingresar aproximadamente a las 06:30, luego de romper un vidrio con una pata de cabra. “Han logrado entrar con pata de cabra, estaba desordenando las chapas y finalmente rompió el blindex”, relató.

El propietario del inmueble, quien alquila el espacio a la cooperativa, indicó que, al percatarse de la situación, pidió auxilio mientras el sujeto se dirigía hacia el área de cajas. Sin embargo, el atracador no logró concretar el robo y terminó huyendo tras intentar sustraer equipos.

El afectado explicó que el delincuente actuó solo, vestido con un canguro negro, gorra que cubría parcialmente su rostro y un barbijo. Durante el enfrentamiento, tanto él como su esposa fueron agredidos. “Me dio un golpe seco en la frente, con un fierro. A mi esposa también la golpeó”, denunció.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el antisocial habría cortado previamente el suministro de energía eléctrica para evitar activar sistemas de alarma. “Había cortado la luz, con eso logró entrar sin mucho ruido”, afirmó la víctima.

Pese a la violencia del hecho, la intervención oportuna del funcionario evitó que el robo se concretara. El caso se encuentra en investigación, mientras se busca identificar al responsable.

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