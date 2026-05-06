TEMAS DE HOY:
Intento de robo Plan “Halcón” Caso Fondo Indígena

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Me dio un golpe seco”: víctima narra cómo enfrentó a un ladrón que intentó robar en una cooperativa

Según el testimonio de la víctima, identificada como Julio O., el antisocial logró ingresar aproximadamente a las 06:30, luego de romper un vidrio con una pata de cabra.

Charles Muñoz Flores

06/05/2026 16:05

Cortó la luz, rompió el vidrio y entró: así ocurrió el intento de robo en una cooperativa. FOTO: Red Uno.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un intento de robo fue frustrado la madrugada de este miércoles en una cooperativa, luego de que un funcionario sorprendiera a un delincuente que había ingresado tras cortar el suministro eléctrico del inmueble.

Según el testimonio de la víctima, identificada como Julio O., el antisocial logró ingresar aproximadamente a las 06:30, luego de romper un vidrio con una pata de cabra. “Han logrado entrar con pata de cabra, estaba desordenando las chapas y finalmente rompió el blindex”, relató.

El propietario del inmueble, quien alquila el espacio a la cooperativa, indicó que, al percatarse de la situación, pidió auxilio mientras el sujeto se dirigía hacia el área de cajas. Sin embargo, el atracador no logró concretar el robo y terminó huyendo tras intentar sustraer equipos.

El afectado explicó que el delincuente actuó solo, vestido con un canguro negro, gorra que cubría parcialmente su rostro y un barbijo. Durante el enfrentamiento, tanto él como su esposa fueron agredidos. “Me dio un golpe seco en la frente, con un fierro. A mi esposa también la golpeó”, denunció.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el antisocial habría cortado previamente el suministro de energía eléctrica para evitar activar sistemas de alarma. “Había cortado la luz, con eso logró entrar sin mucho ruido”, afirmó la víctima.

Pese a la violencia del hecho, la intervención oportuna del funcionario evitó que el robo se concretara. El caso se encuentra en investigación, mientras se busca identificar al responsable.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD