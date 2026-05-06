Helicópteros y grupos tácticos: así opera el plan “Halcón” en Santa Cruz

La Policía Boliviana lanzó este miércoles el Plan de Operaciones “Halcón”, una estrategia orientada a la lucha frontal contra el crimen organizado, mediante un despliegue integral de efectivos por aire y tierra en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

El operativo contempla patrullajes aéreos con helicópteros y acciones terrestres en distintos puntos de la ciudad, provincias y zonas fronterizas, en respuesta a los recientes hechos de violencia vinculados al sicariato y a estructuras criminales.

La ejecución del plan responde a instrucciones de autoridades nacionales y tiene como objetivo principal combatir delitos relacionados con el crimen organizado, la portación ilegal de armas de fuego y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad ciudadana.

Durante el acto de lanzamiento participaron el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda; y el comandante departamental de Policía, Jhenky David Gómez Córdova.

Asimismo, se destacó la coordinación interinstitucional con las Fuerzas Armadas, representadas por el comandante de la Octava División del Ejército, Rider Bismarck Calzadilla Gutiérrez, como parte del refuerzo en tareas de seguridad.

El plan incluye la participación de grupos tácticos especializados en la lucha contra el crimen organizado, quienes ejecutarán operativos preventivos y reactivos para desarticular organizaciones delictivas y reducir los índices de criminalidad en la región.

De acuerdo con información oficial, los operativos continuarán en los próximos días con controles permanentes y despliegues estratégicos en distintos puntos del territorio cruceño. En intervenciones previas vinculadas al plan, se reportaron arrestos de ciudadanos extranjeros, aprehensiones y un incremento en los controles policiales.

Las autoridades señalaron que el Plan “Halcón” forma parte de una estrategia sostenida para fortalecer la seguridad en Santa Cruz, uno de los departamentos más afectados por el accionar del crimen organizado en el país.

Mira la programación en Red Uno Play