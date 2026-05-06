Intento de robo en cooperativa de Santa Cruz termina con un funcionario golpeado

Un intento de robo se registró la mañana de este miércoles 6 de mayo en una cooperativa ubicada en la zona del antiguo mercado Abasto, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejando como saldo un funcionario agredido.

De acuerdo con el reporte preliminar, el encargado del lugar llegó en horas de la mañana para abrir las instalaciones, momento en el que evidenció que los accesos habían sido violentados y que uno de los vidrios tipo blindex se encontraba completamente quebrado.

Al ingresar, sorprendió a un individuo en el interior del inmueble, quien portaba una pata de cabra y se encontraba intentando sustraer una computadora y otros artefactos electrónicos. Ante la situación, se produjo un forcejeo entre ambos.

Durante el enfrentamiento, el delincuente golpeó al funcionario y posteriormente logró darse a la fuga sin concretar el robo ni llevarse los objetos.

Hasta el lugar se trasladó personal de inteligencia que inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del autor del hecho.

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