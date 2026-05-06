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Policial

Intento de robo en cooperativa de Santa Cruz termina con un funcionario golpeado

Un funcionario resultó agredido durante un intento de robo registrado la mañana de este miércoles en una cooperativa ubicada en la zona del antiguo mercado Abasto, en Santa Cruz de la Sierra.

Charles Muñoz Flores

06/05/2026 10:49

Delincuente irrumpe en cooperativa y huye tras ser sorprendido por el encargado. FOTO: Daniel Román/Captura de pantalla. Montaje CHMF.

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Un intento de robo se registró la mañana de este miércoles 6 de mayo en una cooperativa ubicada en la zona del antiguo mercado Abasto, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejando como saldo un funcionario agredido.

De acuerdo con el reporte preliminar, el encargado del lugar llegó en horas de la mañana para abrir las instalaciones, momento en el que evidenció que los accesos habían sido violentados y que uno de los vidrios tipo blindex se encontraba completamente quebrado.

Al ingresar, sorprendió a un individuo en el interior del inmueble, quien portaba una pata de cabra y se encontraba intentando sustraer una computadora y otros artefactos electrónicos. Ante la situación, se produjo un forcejeo entre ambos.

Durante el enfrentamiento, el delincuente golpeó al funcionario y posteriormente logró darse a la fuga sin concretar el robo ni llevarse los objetos.

Hasta el lugar se trasladó personal de inteligencia que inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del autor del hecho.

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