¡Cerró la puerta! Intentaron atracarla en la puerta de su casa en Cochabamba (Video)

Un momento de tensión vivió una mujer en la OTB Guadalquivir, en la zona norte de Cochabamba, cuando dos sujetos armados intentaron asaltar a una mujer justo en la puerta de su vivienda.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, ambos hombres llegaron a bordo de un taxi blanco, descendieron rápidamente del vehículo y corrieron hacia ella con claras intenciones de ingresar por la fuerza. La mujer, al percatarse del peligro, reaccionó de inmediato y logró cerrar la puerta antes de que los agresores pudieran entrar.

Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron cada segundo del hecho. En las imágenes se observa cómo los delincuentes corren hacia la casa, intentan ingresar y, al no lograrlo, regresan al taxi para darse a la fuga a toda velocidad.

Vecinos del sector expresaron su preocupación, ya que aseguran que no es la primera vez que este tipo de hechos ocurre en la zona. Además, advirtieron que en varios casos los asaltantes utilizan taxis para pasar desapercibidos y moverse con rapidez.

