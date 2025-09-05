La noche de este jueves en la avenida Ballivián, en pleno centro del Prado cochabambino, se registró un impactante accidente de tránsito que dejó cuatro personas heridas y cuantiosos daños materiales.

Según el reporte preliminar de la unidad de Tránsito, el hecho ocurrió cuando uno de los vehículos involucrados habría ignorado la luz roja del semáforo, impactando violentamente contra otro motorizado que cruzaba con luz verde. La colisión fue tan fuerte que uno de los autos terminó volcando sobre la vía.

Los testigos relataron que el accidente fue estremecedor: “Solo sentí el golpe. Yo pasaba con verde y el otro vehículo se metió en rojo”, contó una de las conductoras afectadas.

Violento choque en pleno Prado de Cochabamba deja cuatro heridos y un vehículo volcado. Foto: Red Uno

Al lugar llegaron paramédicos del SAR Bolivia, ambulancias privadas y efectivos policiales. Una de las personas heridas fue trasladada a un centro médico por la gravedad de sus lesiones, mientras que las otras tres presentaban contusiones leves.

Los vehículos siniestrados fueron llevados a dependencias policiales para iniciar la investigación y establecer responsabilidades. Además, se procedió a desconectar las baterías de los motorizados debido a la fuga de líquidos inflamables, evitando un riesgo mayor.

Las autoridades reiteraron el llamado a la conducción responsable y al respeto de las señales de tránsito para prevenir tragedias en las vías de la ciudad.

