TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Robo en una vivienda Caso Lorgio Sucedo

18ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Vehículo chocó contra un poste y volcó en aparatoso accidente en la avenida Santos Dumont

El conductor huyó tras protagonizar el accidente de tránsito.

Ligia Portillo

05/09/2025 6:40

Vehículo chocó contra un poste y volcó en aparatoso accidente en la avenida Santos Dumont. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito sacudió la madrugada de este viernes a los vecinos de la avenida Santos Dumont, entre el sexto y séptimo anillo de la ciudad de Santa Cruz, cuando un vehículo terminó volcado después de chocar contra un poste de energía eléctrica.

Según relataron testigos, el motorizado circulaba a gran velocidad cuando, por razones aún bajo investigación, perdió el control e impactó violentamente contra la estructura antes de quedar con las llantas hacia arriba en plena vía.

Lo más sorprendente del hecho, fue que el conductor lejos de esperar a las autoridades o verificar si alguien necesitaba ayuda, abandonó la escena del accidente y se dio a la fuga.

Personal de Tránsito y Bomberos acudieron al lugar para asegurar la zona y retirar el vehículo, mientras que las investigaciones continúan para dar con la identidad del responsable y establecer si hubo consumo de alcohol u otras infracciones.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Notivisión primero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Notivisión primero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD