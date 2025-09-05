Vehículo chocó contra un poste y volcó en aparatoso accidente en la avenida Santos Dumont

Un accidente de tránsito sacudió la madrugada de este viernes a los vecinos de la avenida Santos Dumont, entre el sexto y séptimo anillo de la ciudad de Santa Cruz, cuando un vehículo terminó volcado después de chocar contra un poste de energía eléctrica.

Según relataron testigos, el motorizado circulaba a gran velocidad cuando, por razones aún bajo investigación, perdió el control e impactó violentamente contra la estructura antes de quedar con las llantas hacia arriba en plena vía.

Lo más sorprendente del hecho, fue que el conductor lejos de esperar a las autoridades o verificar si alguien necesitaba ayuda, abandonó la escena del accidente y se dio a la fuga.

Personal de Tránsito y Bomberos acudieron al lugar para asegurar la zona y retirar el vehículo, mientras que las investigaciones continúan para dar con la identidad del responsable y establecer si hubo consumo de alcohol u otras infracciones.

