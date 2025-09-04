Envían a Chonchocoro al tercer implicado en el brutal asesinato de la familia Vela

Con apenas 19 años, Yeferson R.A. fue enviado con detención preventiva al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, tras ser aprehendido como el tercer implicado en el macabro asesinato de la familia Vela Acarapi en el municipio de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba.

El crimen, ocurrido el pasado 5 de julio, conmocionó a la población por la violencia con la que fue ejecutado. La familia, integrada por Griselda Acarapi y sus dos hijos menores, Brayan y Erick, había salido a comprar un terreno cuando fue emboscada en una zona boscosa. Los acusados dispararon contra Gregorio Vela, padre de familia, y posteriormente acabaron con la vida de Griselda y los niños para robarles el vehículo y los Bs 120 mil que llevaban.

Tras la captura de Yeferson en la comunidad Santa María, Villa Tunari, la Fiscalía lo imputó por asesinato e infanticidio. Los otros dos responsables, Limber Medina y Yimer Crespo, ya cumplen la pena máxima de 30 años en el penal de El Abra, luego de confesar su participación.

La investigación reveló que fue Yeferson quien disparó y golpeó a Griselda y a los niños hasta quitarles la vida. Su detención preventiva en Chonchocoro marca un paso clave en la búsqueda de justicia para las víctimas de este atroz crimen.

