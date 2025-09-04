Aprehenden en Quillacollo a ciudadano brasileño con vehículo robado en su país

En un operativo conjunto de inteligencia, la Policía de Cochabamba logró la aprehensión de un ciudadano brasileño acusado de atraco y robo de un vehículo en su país de origen. El hecho delictivo data del 6 de julio de 2022, mientras que la captura se efectuó el pasado 3 de septiembre en la ciudad de Quillacollo.

El comandante departamental de la Policía, Cnl. Edson Claure, informó que el motorizado, una camioneta Fiat Toro modelo 2022, color plata, fue identificado en territorio boliviano tras un seguimiento minucioso.

“Este vehículo tiene una data de un robo que se habría suscitado el pasado 6 de julio de 2022. Y el 3 de septiembre, luego de un trabajo combinado, el personal de inteligencia en Quillacollo logró ubicar este vehículo y se procedió al secuestro y a la aprehensión del poseedor identificado con las iniciales J.T.A., natural de Brasil”, señaló Claure.

La autoridad policial indicó que se investigará desde cuándo el aprehendido tenía en su poder el motorizado y bajo qué circunstancias lo habría adquirido. El caso ahora está en manos del Ministerio Público para determinar la situación legal del extranjero.

