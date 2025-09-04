Baja el dólar paralelo: ¿Qué sucede con los electrodomésticos?

Precios que en algunos casos se mantienen y en otros bajan considerablemente, aunque siempre está el temor e incertidumbre, ya que el dólar paralelo por ahora no cuenta con un valor fijo.

El dólar paralelo oscila entre Bs. 10,50 y 11,50. Sin embargo, mientras algunos precios comienzan a ajustarse, otros aún permanecen elevados.

Un recorrido por distintos comercios permitió constatar que la reducción del dólar ya se refleja en algunos productos, especialmente electrodomésticos y teléfonos celulares, con rebajas que van desde los Bs. 400 hasta los Bs. 1.000, dependiendo del artículo y su gama.

“Antes, un televisor de 50 pulgadas estaba en Bs. 4.800, ahora lo encuentras entre Bs. 4.000 y 4.500; incluso uno de 32 pulgadas cuesta Bs. 1.300. Ha bajado porque el dólar bajó”, explicó un comerciante del sector.

En el caso de lavadoras y refrigeradores, las rebajas también rondan los Bs. 400 a 500, aunque los equipos de gama alta mantienen sus precios, pues los importadores señalan que fueron adquiridos cuando el dólar estaba en su punto más alto.

Por su parte, los teléfonos celulares y tablets presentan las caídas más notorias, con diferencias de hasta Bs. 1.000. “Hace dos semanas, una tablet costaba entre Bs. 4.500 y 6.000; ahora puedes encontrarla desde Bs. 2.500. Hay celulares desde Bs. 750”, indicó una vendedora.

Sin embargo, las computadoras portátiles aún no reflejan la misma tendencia. La mayoría mantiene precios elevados, y los comerciantes buscan recuperar la inversión realizada.

Mira la programación en Red Uno Play