La madrugada de este miércoles, un trágico accidente de tránsito sacudió la carretera fundamental Cochabamba–Santa Cruz, a la altura del kilómetro 159, en inmediaciones del surtidor Trópico, municipio de Villa Tunari.

De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 06:30 a.m., una vagoneta tipo Ipsum, marca Toyota y color beige, que circulaba con dirección de este a oeste, invadió carril contrario por causas que aún se investigan. El vehículo impactó de manera frontal contra un camión tipo Cóndor, marca Nissan, de servicio público, que se dirigía en sentido opuesto.

VIDEO: Colisión frontal seguida de incendio deja un fallecido en Villa Tunari. Foto: Red Uno

El choque fue tan violento que ambos motorizados se incendiaron inmediatamente. El camión, conducido por Ariel Sánchez Siancas de 38 años, logró ser parcialmente rescatado con daños en la cabina; sin embargo, la vagoneta quedó completamente calcinada.

El conductor de la Ipsum, cuya identidad aún no fue confirmada, quedó atrapado y carbonizado en el interior del motorizado. Tras el levantamiento legal del cadáver, el cuerpo fue trasladado al Hospital San Francisco de Asís para la autopsia de ley.

Los vehículos siniestrados fueron llevados a dependencias policiales mientras la Unidad de Tránsito y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play