TEMAS DE HOY:
Choque con incendio en Villa Tunari Caso Pederastia ACCIDENTE VIAL

27ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fuerte choque con incendio en Villa Tunari dejó un auto calcinado en la ruta a Santa Cruz (Video)

Testigos describen la escena como impresionante, con llamas visibles desde varios metros.

Ligia Portillo

03/09/2025 9:33

Fuerte choque con incendio en Villa Tunari dejó un auto calcinado en la ruta a Santa Cruz (Video). Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un violento accidente se registró la mañana de este miércoles en la vía principal de Villa Tunari, dejando como saldo un automóvil completamente consumido por las llamas.

Según los primeros reportes, un vehículo pequeño colisionó con un Nissan Condor en la vía, provocando que el auto menor se incendiara por completo. Afortunadamente, los ocupantes del Nissan lograron salir ilesos y fueron auxiliados por los peritos que llegaron al lugar.

 

Bomberos y efectivos de tránsito se encuentran trabajando para controlar el fuego y retirar los vehículos involucrados, mientras que la vía permanece parcialmente interrumpida, causando demoras en la circulación.

Testigos describen la escena como impresionante, con llamas visibles desde varios metros y gran preocupación entre los transeúntes que presenciaron el incidente. Las autoridades investigan las causas del choque.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD