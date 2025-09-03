Fuerte choque con incendio en Villa Tunari dejó un auto calcinado en la ruta a Santa Cruz (Video)

Un violento accidente se registró la mañana de este miércoles en la vía principal de Villa Tunari, dejando como saldo un automóvil completamente consumido por las llamas.

Según los primeros reportes, un vehículo pequeño colisionó con un Nissan Condor en la vía, provocando que el auto menor se incendiara por completo. Afortunadamente, los ocupantes del Nissan lograron salir ilesos y fueron auxiliados por los peritos que llegaron al lugar.

Bomberos y efectivos de tránsito se encuentran trabajando para controlar el fuego y retirar los vehículos involucrados, mientras que la vía permanece parcialmente interrumpida, causando demoras en la circulación.

Testigos describen la escena como impresionante, con llamas visibles desde varios metros y gran preocupación entre los transeúntes que presenciaron el incidente. Las autoridades investigan las causas del choque.

