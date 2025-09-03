La madrugada de este miércoles, alrededor de las 5:30, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 4 de la avenida Blanco Galindo, cuando un camión que transportaba garrafas de gas perdió el control y terminó impactando contra la jardinera central, provocando daños materiales de consideración.

Según el informe preliminar de la Policía, el accidente habría ocurrido debido a un bache en la vía. Al intentar maniobrar, el conductor sufrió el reventón de una llanta, lo que ocasionó que perdiera el control del motorizado.

A pesar de la magnitud del impacto y del riesgo potencial debido a la carga de gas, no se reportaron daños personales graves. El conductor, que viajaba solo, sufrió leves heridas en el rostro, pero se encuentra estable.

¡Pudo ser fatal! Camión con garrafas chocó contra la jardinera en la avenida Blanco Galindo. Foto: Fernando Aguilar

Las autoridades de Tránsito se hicieron presentes en el lugar para dirigir el tráfico, que a esa hora era intenso, y coordinar el traslado de las garrafas a otro vehículo para evitar mayores riesgos.

El hecho generó preocupación entre los transeúntes y conductores, pues un accidente de estas características, con material inflamable involucrado, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del accidente, mientras los vecinos y conductores insisten en la necesidad de mejorar el mantenimiento de la vía, donde los baches se han convertido en un peligro constante.

