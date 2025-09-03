Con apenas 24 años, Alina Santander carga con un sueño que suena tan grande como el universo, ser la primera boliviana en llegar al espacio. Nacida en Cochabamba y actualmente estudiante de maestría en Ingeniería Aeroespacial en la prestigiosa Universidad de Stanford, Alina se ha convertido en un ejemplo de perseverancia, disciplina y pasión por la ciencia.

Su historia comenzó a los 8 años, cuando las historias sobre estrellas y planetas que le contaba su madre encendieron en ella la chispa de la curiosidad. “Un día soñé que era astronauta y salvaba a la Tierra de una invasión extraterrestre. Ese sueño nunca me dejó”, cuenta con una sonrisa.

Desde entonces, no hubo límites para ella, formó parte del primer equipo boliviano que participó en competencias de la NASA y durante siete años estuvo vinculada a proyectos en los que diseñaban y probaban vehículos para terrenos extraterrestres. “Estar en la NASA fue abrir los ojos a un mundo donde la exploración de lo desconocido es real y posible”, recuerda.

Hoy, Alina enfrenta un nuevo desafío, una competencia internacional organizada por Blue Origin y otras entidades espaciales, que seleccionará a personas de distintos países —sobre todo de aquellos que no tienen agencias espaciales— para un viaje al espacio. El proceso es por fases y en esta primera etapa todo depende del apoyo en redes sociales: cada interacción, voto o comentario suma puntos para que Alina avance y acerque a Bolivia a las estrellas.

“Necesito el apoyo de todos mis compatriotas. Mientras más compartan, comenten o interactúen con mis publicaciones, más posibilidades tenemos de hacer historia”, dice.

Quienes quieran apoyarla pueden encontrarla en redes sociales como Aliniwis18 en Instagram y Bolivia al espacio en TikTok y YouTube. “Los sueños se cumplen con perseverancia, sacrificio y apoyo. Yo estoy lista para hacerlo realidad y llevar a Bolivia a lo más alto”, asegura con determinación.

Con cada clic, con cada comentario y cada interacción, el país entero puede ayudar a que el sueño de una niña que miraba las estrellas desde Cochabamba se convierta en un hito histórico para Bolivia.

