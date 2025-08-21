Elías P. de 35 años, conocido como el ‘Monstruo de Morochata’, fue enviado con detención preventiva de tres meses al penal de San Pablo en Quillacollo en Cochabamba. Está acusado de violar a su hija de 14 años y de asfixiar a su nieta recién nacida, a la que enterró en Viscachas.

Una pesadilla que comenzó en 2024

Todo empezó en diciembre del año pasado, cuando Elías abusó por segunda vez de su hija adolescente, provocando un embarazo.

Siete meses después, la menor dio a luz a una bebé prematura. Según su testimonio, el propio padre tomó a la recién nacida, la asfixió con una bolsa y enterró el cuerpo a cuatro kilómetros de la comunidad de Viscachas.

El hecho fue revelado cuando la adolescente confesó lo ocurrido a los comunarios. El día de las elecciones, éstos lo retuvieron y lo entregaron a las autoridades, pero el acusado escapó con ayuda de un familiar, identificado como autoridad comunaria de Viscachas.

¡Estaba libre! El “monstruo de Morochata” arrastraba un oscuro antecedente de abuso en 2023. Foto: Red Uno

Captura y audiencia

La comunidad, horrorizada, capturó al monstruo durante las elecciones, conscientes de la gravedad de sus actos. Sin embargo, en un giro inesperado, logró fugarse gracias a la complicidad de un familiar, supuestamente un alcalde comunal, que permitió su escape mientras los vecinos votaban.

Tras su recaptura, fue llevado ante un juez. Elías quiso someterse a un juicio abreviado, pero la audiencia no prosperó por ausencia del fiscal asignado. Finalmente, se determinó su detención preventiva en Quillacollo por tres meses.

“Este sujeto fue aprehendido porque la menor confesó los abusos. Los comunarios lo entregaron, pero se dio a la fuga. Ahora permanece detenido y se espera su juicio abreviado”, informó el comandante del Valle Bajo, Cnl. Roger Costas.

Una vez recapturado, Elías fue presentado ante un juez y solicitó un juicio abreviado. No obstante, el caso se complicó debido a la ausencia del fiscal asignado y, tras deliberaciones, se determinó su detención preventiva por tres meses en el penal San Pablo de Quillacollo. Esto ha suscitado críticas sobre la impunidad y la falta de recursos en el sistema judicial. El comandante Costas afirma: "Se le otorgó una salida alternativa por la falta de un fiscal. Sin embargo, la audiencia para actualizar su situación legal se llevará a cabo en los próximos días, donde se determinará su sentencia".

Las dos hijas mayores del acusado quedaron bajo custodia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde reciben atención psicológica. Los dos hijos menores fueron entregados a la familia ampliada de la madre, fallecida en un parto anterior.

Los antecedentes: otro crimen en 2023

La historia de horror no termina ahí. Elías ya tenía antecedentes de un hecho similar en 2023, Elías P., junto a dos cómplices, violó a una joven de 26 años con discapacidad mental en la comunidad de Viscachas. La brutal agresión derivó en un embarazo, que posteriormente fue interrumpido de manera clandestina con el uso de mates tradicionales, provocando un aborto. El feto fue enterrado en el cementerio de la zona.

“Se reactivó un caso que data del año 2023, donde este sujeto, en compañía de otros dos individuos, se encontraba prófugo. En esa ocasión, se los responsabilizó de la violación de una persona discapacitada”, explicó Costas.

El hecho fue inicialmente denunciado gracias a los comunarios, quienes acudieron a la Defensoría de la Mujer y del Adulto Mayor, presentando la denuncia ante la Policía de Morochata. Sin embargo, el caso quedó en el olvido y los implicados permanecieron prófugos.

Hoy, tras los recientes acontecimientos que lo involucran nuevamente en un caso de violación, el expediente ha sido reabierto. “Fruto de esta violación habría nacido un neonato o, en su defecto, se habría producido un aborto con mates tradicionales. El cuerpo fue enterrado en el cementerio de Viscachas”, señaló Costas.

La Policía de Morochata y el Ministerio Público investigan este nuevo capítulo de horror que sacude a la región, mientras crece la indignación por la impunidad que permitió que un caso tan grave quedara sepultado en el tiempo.

Mira la programación en Red Uno Play