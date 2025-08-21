TEMAS DE HOY:
Policía capturó a dos ladrones en la avenida Alemana con cinco celulares robados

De acuerdo con el testimonio de la afectada, en el momento del robo ella se encontraba distraída chateando en su teléfono.

Ligia Portillo

21/08/2025 7:11

Policía capturó a dos ladrones en la avenida Alemana con cinco celulares robados. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

La noche del miércoles, efectivos policiales del EPI 8 lograron la aprehensión de dos sujetos que se dedicaban al robo agravado en la zona norte de Santa Cruz. El operativo se desarrolló durante un patrullaje preventivo en inmediaciones del sexto anillo y la avenida Alemana, donde los delincuentes fueron sorprendidos en flagrancia.

Según el informe del mayor Callapa, una de las víctimas se acercó a los uniformados mientras realizaban el recorrido para denunciar que dos individuos a bordo de una motocicleta le habían arrebatado su celular. Inmediatamente se activó el Plan Z, lo que permitió la ubicación y captura de los sospechosos.

Policía capturó a dos ladrones en la avenida Alemana con cinco celulares robados. Foto: Red Uno

“Gracias a la oportuna intervención policial, se logró detener a dos personas en posesión de cinco teléfonos celulares. La víctima realizó la denuncia formal y reconoció plenamente a los delincuentes”, explicó la autoridad policial.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, en el momento del robo ella se encontraba distraída chateando en su teléfono, situación que fue aprovechada por los antisociales.

Los aprehendidos fueron trasladados hasta dependencias del EPI 8, mientras la Fiscalía definirá su situación legal en las próximas horas. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la atención en la vía pública y denunciar de inmediato cualquier hecho delictivo.

 

