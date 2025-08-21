¡Protegió a su novia! Joven ‘forcejeó’ con un ladrón armado y casi recibe un balazo en Santa Cruz

La madrugada de este jueves, el barrio Branniff, en la avenida Santos Dumont de Santa Cruz, fue escenario de un violento intento de atraco que pudo terminar en tragedia. Una pareja fue interceptada por dos sujetos armados a bordo de un vehículo, quienes intentaron despojarlos de sus pertenencias.

Según relató la víctima, uno de los antisociales lo encañonó y le exigió entregar el celular de su pareja. Sin embargo, en un acto de valentía, el joven forcejeó con el delincuente para evitar el robo. En medio de la pelea, el atracador realizó disparos al suelo y trató de golpearlo con la cacha del arma, hasta que finalmente escapó junto a su cómplice en un automóvil.

“Se acercó un sujeto apuntándonos, me pidió que tirara el celular al piso y sacó el cartucho. Aproveché para forcejear, disparó un tiro y luego escapó. No nos robó. Eran dos, el conductor del auto y su cómplice”, contó el afectado.

Vecinos de la zona aseguraron que escucharon los disparos, que confundieron al principio con cohetes, y salieron alarmados al escuchar los gritos de la joven. Un testigo afirmó: “Escuchamos que gritaban ‘nos están asaltando’. El maleante disparó a quemarropa y el muchacho defendió a su corteja. Los vecinos salieron cuando la chica empezó a gritar”.

Ciudadanos del barrio Branniff denunciaron que los asaltos son constantes en la zona y exigieron mayor patrullaje policial para evitar que hechos como este se repitan.

La Policía llegó hasta el lugar para recolectar evidencias y abrió una investigación para dar con los responsables del violento atraco.

