Horror en Morochata: Un padre abusó a su hija de 14 años, producto del hecho tuvo un bebé

En un impactante suceso que ha conmocionado a la comunidad de Morochata, en Cochabamba, un hombre ha sido aprehendido tras ser acusado de violar y embarazar a su propia hija, una menor de apenas 14 años. El escandaloso caso se destapó cuando la afectada reveló su dolorosa historia a vecinos, quienes intervinieron y denunciaron al perpetrador.

Según reportes policiales del Comandante de la Policía del Valle Bajo, el Coronel Roger Costas, el hombre, miembro de la comunidad de Vizcachas, fue detenido por los comunarios después de que la menor admitiera el ataque a manos de su padre en una conversación que sostuvieron. "La comunidad tomó la determinación de actuar tras escuchar el agravante testimonio de la menor", explicó Costas.

Lamentablemente, la situación se torna aún más trágica, ya que el bebé nacido del ilícito fue encontrado muerto a solo 4 kilómetros de la vivienda del acusado. Tras una exhumación realizada por las autoridades, el cuerpo del recién nacido fue trasladado al Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF) para realizar la autopsia legal.

"Aún no se han determinado las causas de la muerte del neonato. Sin embargo, se ha podido constatar que el neonato nació, pero las circunstancias todavía están bajo investigación", indicó Costas.

La historia toma un giro desgarrador al saberse que el acusado tiene cuatro hijos, incluyendo a la víctima. La madre de estos niños ha fallecido, dejando una situación devastadora en la que se ven involucrados niños inocentes y un entorno comunitario que tambalea por el horror de estas revelaciones.

