¡Está en terapia intensiva! Analy fue apuñalada y enterrada viva, sus hijos esperan a su mamá

Hoy, 15 de agosto, se cumple un mes desde que Analy Zurita, una mujer de 32 años y madre de cinco hijos, fue atacada a puñaladas por su pareja en una vivienda alquilada de la urbanización Aramasi, en Punata. Desde entonces permanece en terapia intensiva, con pronóstico reservado, mientras sus pequeños —de 17, 13, 8, 6 y 2 años— siguen esperando a su madre sin comprender la gravedad de lo ocurrido.

“El dolor más grande es que los niños aún no saben cómo está su mamá. Todos los días preguntan por ella y lloran por su ausencia”, relató una representante de la Fundación Voces Libres, que acompaña el caso.

El ataque ocurrió el 16 de julio, cuando Analy fue apuñalada en la cabeza, tórax, abdomen y brazo. Fue trasladada al hospital de Punata y luego derivada al hospital Viedma, en Cochabamba, donde sigue conectada a equipos médicos.

La familia, de escasos recursos, enfrenta una dura batalla no solo por la vida de Analy, sino también por la crianza de los cinco menores que han quedado bajo el cuidado de sus tíos. Ante esta situación, piden la solidaridad de la población para cubrir las necesidades urgentes:

Un colchón antiescaras que ayude a sobrellevar su delicado estado.

Pañales para adultos y toallitas húmedas.

11 donadores de sangre (cualquier tipo) en el Banco de Sangre a nombre de Analy Zurita.

Las donaciones pueden entregarse en el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres (calle Esteban Arze casi Jordán, Galería Cervantes, tercer piso, oficina 1), o en las oficinas administrativas de la fundación (avenida Cornelio Saavedra, frente a la plaza Mariscal Braun, en Chimba Grande), de lunes a viernes, de 8:30 a 17:00. También pueden contactarse al WhatsApp de la trabajadora social Andrea Achu: 703-92438.

En lo legal, el caso se investiga como tentativa de feminicidio y el único imputado es Eloy J.H., pareja de la víctima, actualmente procesado.

Mientras tanto, la vida de los cinco hijos de Analy transcurre entre la incertidumbre y la esperanza. Esperan verla regresar a casa, sin saber que su madre sigue luchando entre la vida y la muerte desde hace 30 días.

