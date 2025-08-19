Un violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad en la zona del Temporal, en Cochabamba, donde un hombre fue atacado sin razón aparente por un vecino que lo persiguió y lo golpeó con una piedra en la cabeza.

Las imágenes muestran a la víctima caminando por la calzada cuando de repente es empujada por el agresor. Tras un breve intercambio de palabras, el atacante persigue a la víctima hasta la puerta de su domicilio, donde la confrontación se intensifica.

La víctima intenta defenderse, pero el agresor lo derriba y, en un acto de extrema violencia, lo golpea con una piedra, provocándole heridas visibles en la cabeza. Después del ataque, el agresor huyó del lugar dejando a la víctima tendida, mientras vecinos y transeúntes observaban la escena.

Imágenes fuertes: ¡Sin razón! Fue golpeado con una piedra en la cabeza a metros de su casa en Cochabamba. Foto: Red Uno

El hombre fue auxiliado por su esposa y trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención de emergencia. Según testimonios de los residentes de la zona, el atacante sería un joven que merodea por el área, generando alarma entre los vecinos, quienes exigen su captura urgente para garantizar la seguridad del barrio.

Este caso ha generado preocupación en la comunidad, que pide mayor vigilancia y acción policial para prevenir nuevos episodios de violencia.

Imágenes sensibles:

