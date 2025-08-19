TEMAS DE HOY:
Nacionales

Cómputo oficial: Tarija, Pando y Oruro completan conteo en el país

El TSE tiene la intención es finalizar el cómputo oficial hasta el miércoles, cumpliendo así con el plazo de 72 horas posteriores a los comicios.

Ligia Portillo

19/08/2025 8:42

Cómputo oficial: Tarija, Pando y Oruro completan conteo en el país. Foto: TED Cochabamba
Bolivia

Escuchar esta nota

Al inicio de este martes, el cómputo oficial de las elecciones generales en Bolivia alcanza cerca del 70% a nivel nacional, según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los departamentos de Tarija, Pando y Oruro se convirtieron en los primeros en cerrar el conteo al 100%, mientras que Chuquisaca se perfila como la cuarta región en concluir este proceso, con 97,85% de las actas contabilizadas hasta las 6:00 de la mañana.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, aseguró el lunes que la intención es finalizar el cómputo oficial hasta el miércoles, cumpliendo así con el plazo de 72 horas posteriores a los comicios.

Situación en el resto del país:

Cochabamba: el departamento más rezagado, con apenas 33% del conteo inicial.

Beni: 79,24%.

La Paz: 51%.

Santa Cruz: 80%.

Potosí: 87% de avance.

Según el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), al 97% de conteo, se perfila una segunda vuelta entre la alianza Libertad y Democracia (Libre) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El país mantiene la expectativa mientras los números finales se afinan y se acercan a definir oficialmente el escenario electoral para el balotaje.

Cómputo oficial: Tarija, Pando y Oruro completan conteo en el país. Foto: TSE



