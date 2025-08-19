TEMAS DE HOY:
detienen a infanticida Violencia Familiar Mujer muerta

Policial

¡Estaba prófugo! Capturan a un acusado de infanticidio tras ocho años de estar en la clandestinidad

Se encontraba prófugo desde el 2017, finalmente fue identificado, capturado y puesto a disposición de la justicia.

Ligia Portillo

19/08/2025 7:14

¡Estaba prófugo! Capturan a un acusado de infanticidio tras ocho años en la clandestinidad. Foto: Policía Boliviana
Cochabamba, Bolivia

Un hombre acusado de infanticidio que permaneció prófugo durante ocho años, fue capturado por Interpol Bolivia. El operativo se llevó a cabo el fin de semana en el municipio de Punata, Cochabamba, donde el sujeto fue sorprendido tras años de evadir a la Justicia.

“El individuo habría provocado la muerte de una bebé de apenas tres meses, a la que le aplicó dos inyectables en 2017, para luego darse a la fuga”, informó el director de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto.

La crueldad del crimen motivó la emisión de una notificación roja internacional, que permitió su localización y posterior arresto.

Tras su aprehensión, el acusado fue trasladado de inmediato a un centro penitenciario de la ciudad de Cochabamba, donde deberá cumplir condena por el delito de infanticidio.

“Se encontraba prófugo desde 2017. Finalmente fue identificado, capturado y puesto a disposición de la Justicia”, señaló Bazoalto.

La investigación concluyó que el hombre es el principal responsable de la muerte de la menor, un hecho que conmocionó a la población y que ahora, tras ocho años, encuentra una respuesta judicial.

