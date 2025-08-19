¡Estaba prófugo! Capturan a un acusado de infanticidio tras ocho años de estar en la clandestinidad

Un hombre acusado de infanticidio que permaneció prófugo durante ocho años, fue capturado por Interpol Bolivia. El operativo se llevó a cabo el fin de semana en el municipio de Punata, Cochabamba, donde el sujeto fue sorprendido tras años de evadir a la Justicia.

“El individuo habría provocado la muerte de una bebé de apenas tres meses, a la que le aplicó dos inyectables en 2017, para luego darse a la fuga”, informó el director de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto.

La crueldad del crimen motivó la emisión de una notificación roja internacional, que permitió su localización y posterior arresto.

Tras su aprehensión, el acusado fue trasladado de inmediato a un centro penitenciario de la ciudad de Cochabamba, donde deberá cumplir condena por el delito de infanticidio.

“Se encontraba prófugo desde 2017. Finalmente fue identificado, capturado y puesto a disposición de la Justicia”, señaló Bazoalto.

La investigación concluyó que el hombre es el principal responsable de la muerte de la menor, un hecho que conmocionó a la población y que ahora, tras ocho años, encuentra una respuesta judicial.

