Pacientes duermen en puertas del Hospital San Juan de Dios ante un paro de salud indefinido

La crisis en el sistema de salud golpea directamente a los más vulnerables. Ante el paro indefinido confirmado por el sector, decenas de pacientes se vieron obligados a dormir en las aceras del Hospital San Juan de Dios en Santa Cruz para intentar conseguir una ficha médica y asegurar atención.

Familias enteras, algunas provenientes de provincias lejanas, instalaron colchones improvisados y frazadas en la puerta del nosocomio. El temor a quedarse sin atención los llevó a pasar la noche en condiciones precarias, bajo la incertidumbre de si lograrán acceder a un cupo.

“Esperemos que podamos conseguir una ficha para atención médica, estoy durmiendo en las puertas”, relató una paciente visiblemente afectada.

Otra mujer que viajó desde Buena Vista expresó su indignación: “Yo vengo de provincia y estos paros nos perjudican. Espero conseguir una ficha para mi madre, por eso estoy durmiendo en este lugar”.

El paro indefinido del sector salud ha desatado una nueva ola de reclamos ciudadanos, que piden soluciones urgentes para no seguir siendo víctimas de un conflicto que los deja sin atención en uno de los hospitales de referencia más importantes del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play