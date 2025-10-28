"Es lamentable la situación que vivimos": pacientes perjudicados por paro de salud

En medio del paro de 24 horas acatado por los hospitales de primer y segundo nivel en Santa Cruz, varias personas pasaron la noche a las afueras del nosocomio de la Villa Primero de Mayo esperando atención médica.

Hospital Villa Primero de Mayo

Pese al frío y la lluvia caída durante la madrugada, familiares de enfermos permanecieron en el lugar con la esperanza de ser atendidos.

“Este paro nos afecta de toda forma, es muy lamentable y complicado. No hay medicamentos, hay que estar rogando. Es muy lamentable la situación en la que se encuentran los pacientes”, expresó el familiar de un enfermo que aguardaba desde la noche anterior.

Los usuarios denunciaron además la falta de insumos y medicamentos dentro del nosocomio, situación que los obliga a comprar por su cuenta los tratamientos necesarios.

“A las autoridades les pedimos que se preocupen un poco más por la salud. No hay medicamentos, los hospitales parecen clínicas, todo tenemos que comprar afuera y nosotros somos de escasos recursos. Estoy muy preocupado”, añadió otro de los familiares afectados.

El paro de actividades fue convocado por trabajadores del sector salud en demanda de mejores condiciones laborales y abastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales públicos. Mientras tanto, los pacientes y sus familias continúan enfrentando las consecuencias de un sistema colapsado.

“Tenemos que hacer milagros para que alcance el dinero”, lamentó un ciudadano, visiblemente afectado por la situación.

