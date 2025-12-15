Comité respalda la declaratoria de desastre y hace un llamado a ayudar a los damnificados

El Comité Cívico de Santa Cruz se pronunció este lunes a favor de la Declaratoria de Desastre Departamental, tras las intensas lluvias que han afectado gran parte del territorio. Su presidente, Stello Cochamanidis, señaló que varias zonas quedaron completamente aisladas y sin servicios básicos, por lo que se requiere atención urgente.

“El lugar no está apto para poder trabajar, pero definitivamente la voluntad de ellos y la necesidad que tienen las personas va a hacer que esto se consiga cuanto antes”, afirmó Cochamanidis.

Entre las necesidades más urgentes, el Comité destaca el suministro de agua potable, víveres, ropa y toallas, especialmente en municipios como Colpa Bélgica, que han quedado incomunicados. “No nos olvidemos que las personas han perdido absolutamente todo”, agregó el dirigente.

Cochamanidis también hizo un llamado a las autoridades y organismos encargados de emergencias para que agilicen la ayuda a nivel municipal, departamental y nacional.

El presidente del Comité Cívico adelantó que, además del auxilio humanitario, se deben ejecutar trabajos de prevención en los cauces y defensivos del río para evitar futuras inundaciones. “Esto va a ser bastante largo, recién están empezando las épocas de lluvia. Se debe trabajar de una vez por todas y cuanto antes en encauzar el río”, enfatizó.

Recordemos que, el Comité Pro Santa Cruz habilitó sus instalaciones como punto de acopio para los ciudadanos que deseen colaborar.

