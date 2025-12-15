“Hemos quedado totalmente aislados”: alcaldesa de Colpa Bélgica tras el colapso del puente

La fuerte riada registrada el fin de semana provocó el colapso total del puente que une a Colpa Bélgica con los municipios de Santa Cruz y Warnes, dejando a la población en una situación de emergencia.

El caudal del río arrastró no solo la plataforma de tierra, como ocurrió en anteriores ocasiones, sino también toda la estructura metálica del puente, que tenía más de cuatro décadas de antigüedad.

La alcaldesa de Colpa Bélgica, Sandra Muñoz, lamentó la magnitud de los daños y aseguró que el municipio atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años.

“Con esta riada el río nos arrebató totalmente el puente, toda la estructura metálica se la llevó. Hoy Colpa Bélgica ha quedado completamente aislada”, afirmó.

Muñoz recordó que el puente databa de la riada de 1983 y que la falta de mantenimiento terminó pasando factura. “Nuestro puente tiene más de 42 años. Los resultados de no darle mantenimiento y de dejarlo en malas condiciones hoy son evidentes: el río se lo llevó por completo”, sostuvo.

La autoridad municipal explicó que el municipio cuenta desde hace más de tres años con un proyecto a diseño final para la construcción de un nuevo puente, pero que hasta ahora no se logró asegurar los recursos económicos necesarios.

Ante esta situación, la alcaldesa hizo un llamado directo al presidente del Estado. “Nuestra esperanza hoy es que el presidente que está gobernando nos reciba el proyecto y canalice el financiamiento para que, de una vez por todas, Colpa Bélgica tenga un puente seguro y digno”, manifestó.

Mientras se gestiona una solución definitiva, el municipio enfrenta múltiples problemas derivados de la riada.

“Nos quedamos sin electricidad y sin agua, pero gracias al trabajo conjunto logramos restablecer los servicios básicos. Sin embargo, el problema mayor sigue siendo la falta del puente”, explicó Muñoz.

Para mitigar el impacto en la población, el gobierno municipal habilitó transporte gratuito. “Tenemos un micro municipal a disposición de forma gratuita para que nuestros vecinos puedan ir y volver de la ciudad. Hay gente que necesita trabajar, jóvenes que deben asistir a la universidad y pacientes que requieren atención médica especializada”, indicó.

Respecto a las rutas alternas, Muñoz informó que se está utilizando el acceso por el Urubó, aunque aclaró que también presenta dificultades.

Finalmente, la alcaldesa insistió en la necesidad de una solución inmediata y coordinada entre los distintos niveles del Estado.

“Se debería contar con un puente provisional mientras se ejecuta el proyecto definitivo. Esto no es solo responsabilidad del municipio, también del gobierno departamental y del gobierno central”, enfatizó.

Colpa Bélgica permanece en alerta roja debido a la probabilidad de nuevas crecidas del río, mientras la población espera una respuesta urgente que permita restablecer la conectividad del municipio.

