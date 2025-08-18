Bolivia irá a segunda vuelta: ¿Se sortearán nuevos jurados electorales para el 19 de octubre?

Se confirma la segunda vuelta electoral en Bolivia entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga, los dos candidatos que alcanzaron mayor votación en los comicios generales celebrados el pasado domingo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que la convocatoria oficial para el balotaje se hará este domingo 31 de agosto, mientras que la jornada decisiva de votación quedó fijada para el 19 de octubre.

Nuevos jurados para el balotaje

Una de las principales dudas de la población era si se repetirían los jurados sorteados en la primera vuelta. La respuesta del TSE es clara: habrá un nuevo sorteo, previsto para el viernes 19 de septiembre.

Estos nuevos jurados serán los responsables de administrar y garantizar la transparencia en las mesas de sufragio. Además, el calendario establece que quienes resulten sorteados podrán presentar sus excusas del lunes 22 al domingo 28 de septiembre.

Sobre la posibilidad de un nuevo empadronamiento, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó que la ley no lo contempla entre una primera y segunda vuelta. “La norma establece que tiene que ser con el mismo padrón por igualdad de condiciones a los candidatos”, señaló.

Campaña y papeletas

La propaganda electoral volverá a activarse desde el mismo 31 de agosto hasta el 15 de octubre, tanto en actos públicos como en medios de comunicación. En tanto, el sorteo de ubicación de las franjas en la papeleta y la aprobación de su diseño están programados para el viernes 3 de septiembre.

Con estas medidas, el TSE busca dar certidumbre al proceso rumbo a una segunda vuelta que definirá al próximo presidente de Bolivia.

