Diego Buendía: "De menospreciados a primeros: El PDC arrasa en la primera vuelta"

La jornada electoral de ayer marcó un hito en la historia política boliviana, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) logró posicionarse en primer lugar a nivel nacional, sorprendiendo a analistas y competidores. Diego Buendía, representante del PDC en Cochabamba, habló en exclusiva y enfatizó que esta victoria es fruto de la fe, la esperanza y la conexión directa con la ciudadanía.

“En primera instancia fuimos muy menospreciados; no nos invitaron a debates, ni a entrevistas. Pero hoy estamos firmes, dándonos cuenta de que no hay dueños de ninguna región. Cochabamba no tiene dueños, Bolivia no tiene dueños: la gente ha votado con libertad”, declaró Buendía.

El representante destacó que el avance del PDC ha sido paulatino, día a día, hasta consolidar una gran sorpresa en la primera vuelta. Con la vista puesta en la segunda vuelta del 19 de octubre, Buendía adelantó que su estrategia será mantener el contacto directo con la población, reforzar las propuestas ciudadanas y solicitar nuevamente el respaldo de los votantes.

“Más que hacer acuerdos con otros grupos políticos, nuestro compromiso es con la gente. Ese es el voto real. Hemos visto que la única fuerza que ha conectado con la ciudadanía ha sido el PDC”, afirmó.

Buendía subrayó que, pese a la “guerra sucia” de algunos sectores políticos, el PDC mantendrá su postura clara, firme y basada en la legalidad y la transparencia. Además, valoró la colaboración de aliados como Jaime Dun, quien de manera desinteresada aportó ideas que fortalecen el programa de gobierno del partido.

El representante del PDC remarcó que la consigna de renovación ha calado hondo en la sociedad boliviana. “La mayoría de los bolivianos quieren algo diferente, quieren nuevas caras y nuevas propuestas. Nuestra campaña se ha basado en escuchar lo que la gente habla en las calles y transformar esas demandas en un programa de gobierno”, afirmó.

Con un mensaje de esperanza y confianza, Diego Buendía concluyó: “El próximo 19 de octubre, con el respaldo de la gente, el Partido Demócrata Cristiano llevará adelante un gobierno con viabilidad, gobernabilidad y, sobre todo, con la voz de los bolivianos al frente de cada decisión”.

