Elecciones Generales: El 21,7% de los bolivianos anuló o dejó en blanco su voto

Este domingo de elecciones, más de 1,2 millones de votos nulos y 152.726 votos en blanco sacudieron el escenario político boliviano, representando un 19,3% y 2,43% del total de votos emitidos, respectivamente.

Con 6.295.721 votos emitidos de un total de 7.567.207 ciudadanos habilitados, los números muestran que casi uno de cada cinco votantes decidió no respaldar a ningún candidato, enviando un mensaje contundente sobre la desafección política y la necesidad de renovación en los partidos tradicionales.

En cuanto a los resultados de los principales candidatos, el PDC lidera con 31,6% de los votos, seguido por LIBRE con 27,1% y UNIDAD con 19,5%, mientras que otras fuerzas políticas registraron números menores. Sin embargo, los votos nulos y blancos superan ampliamente la votación de algunos de los candidatos, un hecho que no puede pasarse por alto.

Especialistas consideran que este fenómeno refleja una ciudadanía que busca cambios profundos, enviando un mensaje claro a los partidos, la desconexión con la población podría tener consecuencias en futuras elecciones.

