Rodrigo Paz: "No hemos ganado nada, solo tenemos el derecho a jugar una final"

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, se pronunció este domingo como virtual ganador de la primera vuelta electoral en Bolivia, pero advirtió con firmeza: "No hemos ganado nada, tenemos el derecho a jugar una final".

Paz subrayó la necesidad de un cambio profundo en el país: "Bolivia no solo está pidiendo un cambio de gobierno, también está pidiendo un cambio en el sistema político". Además, hizo un llamado a la defensa de la democracia: "Tenemos que defender nuestra democracia, sin democracia no tenemos futuro".

Rodrigo Paz: "No hemos ganado nada, sólo tenemos el derecho a jugar una final". Foto: APG

Los resultados preliminares del órgano electoral lo ubican al PDC al frente con un 31,6 % de los votos, mientras que Jorge 'Tuto' Quiroga, de la Alianza Libre, se sitúa en segundo lugar con un 27,1%. De confirmarse esta tendencia en los resultados oficiales, ambos candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

De cara al balotaje, Paz pidió a sus simpatizantes un respaldo contundente para lograr lo que calificó como una gran transformación para Bolivia. "Renovación", gritaban los seguidores que se concentraron en una calle de La Paz, improvisando un puesto para declarar su apoyo.

El candidato enfatizó que su proyecto requiere unidad nacional y la inclusión de las grandes mayorías: "Las mayorías tienen que gobernar", concluyó, dejando claro que el camino hacia la presidencia aún está lejos de definirse.

