¡Libertad para Pokémon! Policía moldava arresta a Pikachu, Labubu y un 'oso polar' en curiosa protesta

Lo insólito se volvió viral: la Policía moldava detuvo a Pikachu, Labubu y un ‘oso polar’ durante una manifestación en apoyo a la dirigente prorrusa Yevgenia Gutsul. Un video compartido en redes sociales muestra a los agentes subiendo a los personajes al coche patrulla mientras los manifestantes coreaban al unísono: “¡Libertad para Pokémon!”.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto en la capital, Chisinau, donde decenas de jóvenes protestaban pacíficamente contra la condena de Gutsul a siete años de prisión. La líder de la región autónoma de Gagauzia es considerada crítica del Gobierno prooccidental moldavo y su encarcelamiento ha sido calificado por sus seguidores como “persecución política”.

Entre los arrestados, además de Pikachu y Labubu, figuraba un oso polar, en lo que se ha convertido en una protesta cargada de humor y creatividad. “No es todos los días que la policía detiene a un Pokémon,” comentaban usuarios en redes sociales, donde el video ya supera miles de visualizaciones.

Curiosamente, no es la primera vez que un Pikachu termina entre rejas durante manifestaciones: en marzo, un joven disfrazado del personaje fue arrestado durante una protesta en Turquía.

Hasta el momento, las autoridades moldavas no han revelado la identidad de los manifestantes disfrazados ni han aclarado si enfrentan cargos legales. Sin embargo, la combinación de política, protesta y personajes de dibujos animados ha logrado captar la atención internacional y viralizar la curiosa escena.

La consigna sigue retumbando en las redes y en las calles: “¡Libertad para Pokémon!”, un grito que mezcla protesta, creatividad y un toque de humor en la capital moldava.

Mira el video:

