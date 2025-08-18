VIDEO: ¡Nocaut Brutal! Sacude la UFC y Aaron Pico es derribado en su debut

El esperado debut de Aaron Pico en la UFC terminó en pesadilla. El joven prodigio estadounidense de MMA fue víctima de uno de los nocauts más brutales jamás vistos, tras un devastador codazo giratorio de su rival británico Lerone Murphy durante su pelea de la división peso pluma en Chicago.

El golpe dejó a Pico inconsciente sobre la lona, provocando momentos de angustia mientras el personal médico lo trasladaba rápidamente al hospital. A sus 28 años, Pico enfrentó uno de los episodios más duros de su carrera, en un combate que prometía ser el inicio de su ascenso en la UFC.

Por su parte, Lerone Murphy amplió su racha invicta a 17 victorias, 9 de ellas dentro de la UFC, consolidándose como uno de los pesos pluma más temibles del circuito.

El video del nocaut, que circula en redes sociales, ya se ha vuelto viral, generando reacciones de asombro y preocupación entre fanáticos de las artes marciales mixtas de todo el mundo.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play